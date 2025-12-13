Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Toncoin kostete gestern vor 1 Jahr 6.340 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in TON investiert hätte, hätte er nun 1’577.29 Toncoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’540.61 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.12.2025 auf 1.611 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74.59 Prozent vermindert.

Am 23.11.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.469 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 15.12.2024 erreicht und liegt bei 6.407 USD.

Redaktion finanzen.net