Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
517.60CHF
10.80CHF
2.13 %
09:16:50
SWX
11.12.2025 08:34:52
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
521.35 CHF 2.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Der Strategieplan des Rückversicherers sei geradezu atemberaubend, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Die neuen Geschäftsziele seien deutlich besser als erwartet./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
556.60 €
|
Abst. Kursziel*:
7.80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
557.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.57%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
