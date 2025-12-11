Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
521.35 CHF 2.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Der Strategieplan des Rückversicherers sei geradezu atemberaubend, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Die neuen Geschäftsziele seien deutlich besser als erwartet./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

