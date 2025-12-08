Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 650 auf 655 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
655.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
530.80 €
|
Abst. Kursziel*:
23.40%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
531.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.35%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
