Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der neue Fünfjahresplan des Rückversicherers sei ambitioniert, sollte sich aber erreichen lassen, schrieb der für das Unternehmen ab sofort zuständige Michael Christodoulou am Donnerstagabend. Er habe nur wenige Anpassungen in dem Modell vorgenommen, das sich bereits eh eng am Gewinnpfad des Managements orientiert habe. Wegen des begrenzten Aufwärtspotenzials zu seinem Kursziel bleibt er mit seinem Halten-Votum in Wartestellung./rob/tav/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
629.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
558.40 €
|
Abst. Kursziel*:
12.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
563.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.64%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
