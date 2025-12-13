Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’887 -0.1%  SPI 17’729 -0.1%  Dow 48’458 -0.5%  DAX 24’186 -0.5%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 5’721 -0.6%  Gold 4’302 0.5%  Bitcoin 71’868 -2.2%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 61.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
Abseits von DroneShield: Diese australische Verteidigungsaktie könnte interessant sein
Super Micro-Aktie im Fokus: So treibt NVIDIAs Technologie den Serverbauer an
Langweilig aber effektiv: Experte für private Finanzen erklärt Methode für Vermögensaufbau
Wie viel Verlust eine Investition in Toncoin von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Wie viel Verlust eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Suche...
Lukrative HBAR-Anlage? 13.12.2025 19:43:08

Wie viel Verlust eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Wie viel Verlust eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr bedeutet hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Hedera-Einstieg verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Hedera wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.2917 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 342.85 Hedera in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Hedera am 12.12.2025 auf 0.1239 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42.47 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.53 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 13.12.2025 erreicht und liegt bei 0.1226 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall