|Lukrative HBAR-Anlage?
|
13.12.2025 19:43:08
Wie viel Verlust eine Investition in Hedera von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel hätten Investoren mit einem frühen Hedera-Einstieg verlieren können.
Hedera wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.2917 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 342.85 Hedera in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Hedera am 12.12.2025 auf 0.1239 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42.47 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.53 Prozent abgenommen.
Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 13.12.2025 erreicht und liegt bei 0.1226 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0.3748 USD.
Redaktion finanzen.net
