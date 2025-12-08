Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
506.80CHF
2.40CHF
0.48 %
17:27:36
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 17:42:37
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
510.60 CHF 1.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Informationen vielversprechend, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Denn ein avisiertes Gewinnwachstum je Aktie (EPS) von jährlich mehr als 8 Prozent bis 2030 sei attraktiv./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
655.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
547.40 €
|
Abst. Kursziel*:
19.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
546.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.92%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse