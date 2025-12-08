Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Das avisierte Gewinnwachstum (EPS) von jährlich 8 Prozent bis 2030 deute auf eine deutliche Steigerung der Aktienrückkäufe hin, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2026 liege über seiner Prognose./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:29 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:29 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
580.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
547.40 € 		Abst. Kursziel*:
5.96%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
547.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.92%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

