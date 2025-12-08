NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Das avisierte Gewinnwachstum (EPS) von jährlich 8 Prozent bis 2030 deute auf eine deutliche Steigerung der Aktienrückkäufe hin, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2026 liege über seiner Prognose./rob/edh/jha/;