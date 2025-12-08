Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach ersten Informationen zum anstehenden Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Das avisierte Gewinnwachstum (EPS) von jährlich 8 Prozent bis 2030 deute auf eine deutliche Steigerung der Aktienrückkäufe hin, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Nettogewinnziel des Rückversicherers für 2026 liege über seiner Prognose./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 11:29 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
580.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
547.40 €
|
Abst. Kursziel*:
5.96%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
547.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.92%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-