Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’601 0.2%  SPI 20’443 0.2%  Dow 52’747 1.0%  DAX 25’517 0.2%  Euro 0.9331 0.0%  EStoxx50 6’286 -0.1%  Gold 4’045 0.4%  Bitcoin 52’667 0.7%  Dollar 0.8186 -0.1%  Öl 87.0 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nordex-Aktie stärker: Starke Quartalszahlen überraschen den Markt
Ausblick: Coinbase präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
SpaceX-Aktie treibt Kapital ab: Warum Amazon und Microsoft in Indexfonds Federn lassen müssen
BASF startet neues Aktienrückkaufprogramm und baut Schulden ab - Aktie legt zu
Suche...
ETF Sparplan

MLP Aktie 340699 / DE0006569908

6.86
CHF
0.12
CHF
1.78 %
09:31:50
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.07.2026 08:14:02

MLP SE Buy

MLP
6.92 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 11,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Finanzdienstleisters werde wie ein Vertriebspartner bewertet, sei aber wie eine Plattform aufgebaut, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich das Unternehmen von einem vertriebsabhängigen Vermittlungsmodell zu einem strukturell widerstandsfähigen Modell gewandelt, in dem sich Schwächen der verschiedenen Einnahmequellen gegenseitig ausglichen./ck/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: MLP SE Buy
Unternehmen:
MLP SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
11.90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.39 € 		Abst. Kursziel*:
61.03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.30%
Analyst Name::
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu MLP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?