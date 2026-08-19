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DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007

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Rentabler DWS Group GmbH-Einstieg? 19.08.2026 10:02:14

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien verdienen können.

DWS Group
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem DWS Group GmbH-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 31.30 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 319.489 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 72.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’258.79 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 132.59 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte DWS Group GmbH einen Börsenwert von 14.62 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Die DWS Group GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 32.55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
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