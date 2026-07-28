MLP Aktie 340699 / DE0006569908
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MLP SE Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für MLP auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Das vorläufige operative Ergebnis (Ebit) für das zweite Quartal liege deutlich über dem Vorjahreswert, merkte Gerhard Schwarz am Mittwoch nach dem Bericht des Finanzdienstleisters an. Er wertet dies als überzeugendes Signal, dass MLP wie von ihm erwartet auf einem soliden Wachstumspfad bleibe./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MLP SE Buy
|
Unternehmen:
MLP SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
8.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.06 €
|
Abst. Kursziel*:
9.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.78%
|
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
|
KGV*:
-
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