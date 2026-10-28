Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwareriese habe ordentlich abgeschnitten und mit dem Umsatz positiv überrascht, schrieb Rishi Jaluria am Mittwoch. Die Geschäftsbeschleunigung bei der Cloud-Sparte Azure und die Entwicklung der Investitionen hätten den Aktien eine positive Reaktion auf die nachbörslich veröffentlichten Zahlen beschert./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 531.01
|
Abst. Kursziel*:
20.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 531.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.31%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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