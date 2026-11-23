Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 503,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'707 Punkten tendiert. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 508,20 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 506,05 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 760'679 Stück gehandelt.

Bei 559,15 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,03 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,90 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 28.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 4,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 92.28 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 26.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 20,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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