|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Nachmittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Microsoft. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,9 Prozent auf 503,60 USD.
Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,9 Prozent auf 503,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'707 Punkten tendiert. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 508,20 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 506,05 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 760'679 Stück gehandelt.
Bei 559,15 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,03 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 349,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,90 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 28.10.2026 vor. Es stand ein EPS von 4,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77.67 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 92.28 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 26.01.2027 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 20,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Realitätscheck für den KI-Boom: Wie verwundbar ist die Rally laut TS Lombard?
Milliarden-Wette geht auf: GTA 6 startet furios, Take-Two-Aktie behauptet sich in sehr schwachem Umfeld
Anthropic-Aktie nach dem Sprung aufs Börsenparkett schwach: IPO-Rausch schon wieder vorbei?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:29
|Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend in Rot (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert - Tokio im Feiertag
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.