Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Ankündigung der dritten Generation der hauseigenen KI-Beschleuniger Maia 300 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Dies sei ein bedeutender Schritt in der Strategie der vertikalen Integration der Geschäftsprozesse des Softwareherstellers, schrieb Rishi Jaluria am Montag. Dadurch erlange Microsoft direkte Kontrolle über Kosten, Beschaffung und Optimierung auf Systemebene. Die Tatsache, dass Maia 200 bereits echte kundenorientierte Workloads ausführe, verleihe der Roadmap für Maia 300 zusätzliche Glaubwürdigkeit./rob/la/niw;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 541.04
|
Abst. Kursziel*:
18.29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 540.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.51%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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