Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

420.55
CHF
-7.87
CHF
-1.84 %
16:25:32
BRXC
30.10.2025 15:44:56

Microsoft Buy

Microsoft
420.55 CHF -1.84%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe alles in allem solide abgeschnitten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die negative Kursreaktion auf die Resultate sei darauf zurückzuführen, dass Microsoft den in den letzten Wochen gestiegenen Erwartungen an das Wachstum der Cloud-Sparte Azure wohl nicht ganz gerecht werden konnte./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 650.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 525.21 		Abst. Kursziel*:
23.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 522.83 		Abst. Kursziel aktuell:
24.32%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse