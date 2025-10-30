Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern habe alles in allem solide abgeschnitten, schrieb Karl Keirstead in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die negative Kursreaktion auf die Resultate sei darauf zurückzuführen, dass Microsoft den in den letzten Wochen gestiegenen Erwartungen an das Wachstum der Cloud-Sparte Azure wohl nicht ganz gerecht werden konnte./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
$ 650.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 525.21
Abst. Kursziel*:
23.76%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 522.83
Abst. Kursziel aktuell:
24.32%
Analyst Name::
Karl Keirstead
KGV*:
-
