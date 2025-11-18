Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der bankeigenen weltweiten Investorenkonferenz zur Tech- und Internet- sowie Medien- und Telekombranche (Global TIMT) mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Er habe nun ein besseres Verständnis für die breit angelegten Nachfragetrends, die Partnerschaft mit OpenAI, die Flexibilität der Unternehmensarchitektur und die Investitionsentwicklung gewonnen, schrieb Rishi Jaluria am Dienstagabend./rob/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 640.00
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
$ 493.79
Abst. Kursziel*:
29.61%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
$ 493.69
Abst. Kursziel aktuell:
29.64%
Analyst Name::
Rishi Jaluria
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
06:53
|Aktien von SAP, Microsoft, Allianz und Co. im Fokus: Neue KI-Partnerschaften sollen Europas Tech-Souveränität stärken (AWP)
18.11.25
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
18.11.25
|KI-Wettbewerb: Anthropic erhält Grossinvestition von Tech-Giganten wie Microsoft und NVIDIA (AWP)
18.11.25
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
18.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
18.11.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.ch)
18.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
18.11.25
|Microsoft and Nvidia to invest up to $15bn in OpenAI rival Anthropic (Financial Times)
Analysen zu Microsoft Corp.
|07:41
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|390.89
|-3.12%
