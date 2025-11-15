Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie

403.49
CHF
0.46
CHF
0.11 %
09:00:08
BRXC
17.11.2025 11:54:19

Microsoft Buy

Microsoft
403.49 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit Topmanagern aus den KI-Bereichen sowie mit KI-Experten auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern sei noch immer in einer frühen Phase des KI-Ausbaus, wobei die Nachfrage immer noch das Angebot übertreffe, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

