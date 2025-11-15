Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
403.49CHF
0.46CHF
0.11 %
09:00:08
BRXC
17.11.2025 11:54:19
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit Topmanagern aus den KI-Bereichen sowie mit KI-Experten auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Der Software-Konzern sei noch immer in einer frühen Phase des KI-Ausbaus, wobei die Nachfrage immer noch das Angebot übertreffe, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 17:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp.
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
$ 675.00
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
$ 510.18
Abst. Kursziel*:
32.31%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
$ 510.37
Abst. Kursziel aktuell:
32.26%
Analyst Name::
Brent Thill
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
