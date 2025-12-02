Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

386.02
CHF
-6.69
CHF
-1.70 %
18:00:02
BRXC
03.12.2025 18:38:24

Microsoft Buy

Microsoft
386.02 CHF -1.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill argumentierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gegen einen Bericht des Magazin "The Information", demzufolge der Microsoft die Erwartungen hinsichtlich der Ausgaben von Geschäftskunden auf dem Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte gesenkt hat. Er habe mit dem Unternehmen gesprochen und sei der Meinung, dass der Artikel völlig am Thema vorbeigeschossen sei. Ein Blick auf die Zahlen des Konzerns und die anhaltenden Kapazitätsengpässe wegen der hohen KI-Nachfrage untermauerten dies./tav/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

