Merck Aktie 412799 / DE0006599905

109.85
CHF
0.50
CHF
0.46 %
17:27:29
SWX
15.12.2025 16:06:38

Merck Overweight

Merck
110.60 CHF 0.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Insgesamt sähen die Wirksamkeitsdaten für Varegacestat von Immunome im Vergleich zu Ogsiveo zwar numerisch besser aus, es seien aber detaillierte Daten erforderlich, um die Wettbewerbsbedrohung vollständig zu bewerten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde die Bedrohung bereits weitgehend vom Markt antizipiert, weshalb er keine wesentlichen Auswirkungen auf die Merck-Aktie sieht./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
118.00 € 		Abst. Kursziel*:
27.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
118.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.42%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

