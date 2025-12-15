Merck Aktie 412799 / DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Insgesamt sähen die Wirksamkeitsdaten für Varegacestat von Immunome im Vergleich zu Ogsiveo zwar numerisch besser aus, es seien aber detaillierte Daten erforderlich, um die Wettbewerbsbedrohung vollständig zu bewerten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde die Bedrohung bereits weitgehend vom Markt antizipiert, weshalb er keine wesentlichen Auswirkungen auf die Merck-Aktie sieht./rob/mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Merck KGaA
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
118.00 €
Abst. Kursziel*:
27.12%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
118.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
26.42%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
