Equal Weight-Einstufung 07.01.2026 15:07:44

Merck-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight

Merck-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Merck-Aktie durch Barclays Capital.

Merck
118.71 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Pharma- und Spezialchemiekonzern sehe er erste Anzeichen einer Besserung, da für 2026 eine Erholung der Absatzmärkte in den Segmenten Life Science und Electronics zu erwarten sei, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt aber vorsichtig, was die Margenentwicklung im Jahr 2026 betrifft. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Merck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 14:50 Uhr konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.8 Prozent auf 127.40 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2.04 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 96’734 Merck-Aktien.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

