NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum werde 2026 wohl unter Generika-Konkurrenz für das MS-Mittel Mavenclad in den USA leiden, schrieb Richard Vosser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht und der Entscheidung eines US-Gerichts, zwei Patente für ungültig zu erklären. Auf das mittelfristige Potenzial der Darmstädter habe dies allerdings kaum Einfluss./ag/la;