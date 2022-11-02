Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Overweight

Merck
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum werde 2026 wohl unter Generika-Konkurrenz für das MS-Mittel Mavenclad in den USA leiden, schrieb Richard Vosser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht und der Entscheidung eines US-Gerichts, zwei Patente für ungültig zu erklären. Auf das mittelfristige Potenzial der Darmstädter habe dies allerdings kaum Einfluss./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
155.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
120.95 € 		Abst. Kursziel*:
28.15%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
119.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.44%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse