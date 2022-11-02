Merck Aktie 412799 / DE0006599905
223.00CHF
2.90CHF
1.32 %
02.11.2022
SWX
14.11.2025 07:52:44
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum werde 2026 wohl unter Generika-Konkurrenz für das MS-Mittel Mavenclad in den USA leiden, schrieb Richard Vosser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht und der Entscheidung eines US-Gerichts, zwei Patente für ungültig zu erklären. Auf das mittelfristige Potenzial der Darmstädter habe dies allerdings kaum Einfluss./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
120.95 €
|
Abst. Kursziel*:
28.15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
119.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.44%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
00:23
|Merck nears deal for flu-prevention biotech Cidara (Financial Times)
|
13.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
13.11.25