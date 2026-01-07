Merck Aktie 412799 / DE0006599905
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Pharma- und Spezialchemiekonzern sehe er erste Anzeichen einer Besserung, da für 2026 eine Erholung der Absatzmärkte in den Segmenten Life Science und Electronics zu erwarten sei, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt aber vorsichtig, was die Margenentwicklung im Jahr 2026 betrifft. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
125.90 €
|
Abst. Kursziel*:
3.26%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
128.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.29%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
