Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’305 -0.1%  SPI 18’357 0.0%  Dow 49’514 0.1%  DAX 25’101 0.8%  Euro 0.9304 0.1%  EStoxx50 5’925 -0.1%  Gold 4’439 -1.2%  Bitcoin 72’835 -2.3%  Dollar 0.7959 0.1%  Öl 60.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Top News
Alphabet-Aktie in Grün: EU-Entscheidung über Milliarden-Übernahme von Wiz rückt näher
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
Barclays Capital: Overweight für Deutsche Bank-Aktie
D-Wave Quantum-Aktie trotzdem in Rot: Grosser Fortschritt bei skalierbarer Quantencomputer-Steuerung
Analyse: Barclays Capital bewertet SAP SE-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
Suche...
Plus500 Depot

Merck Aktie 412799 / DE0006599905

118.25
CHF
3.05
CHF
2.65 %
15:23:39
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 14:16:26

Merck Equal Weight

Merck
119.13 CHF 0.87%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Pharma- und Spezialchemiekonzern sehe er erste Anzeichen einer Besserung, da für 2026 eine Erholung der Absatzmärkte in den Segmenten Life Science und Electronics zu erwarten sei, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt aber vorsichtig, was die Margenentwicklung im Jahr 2026 betrifft. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
125.90 € 		Abst. Kursziel*:
3.26%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
128.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.29%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten