Merck Aktie 412799 / DE0006599905

109.80
CHF
1.25
CHF
1.15 %
09:46:52
SWX
18.12.2025 07:56:05

Merck Overweight

Merck
110.58 CHF -0.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Gesprächen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. In seiner Elektroniksparte sehe der Pharma- und Technologiekonzern perspektivisch die Künstliche Intelligenz (KI), moderne und immer kleinere Transistortechnologien für die Halbleiterindustrie sowie innovative Verpackungsmaterialien als wichtigste Wachstumstreiber, während das Geschäft mit analogen Technologien gedämpft bleibe, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im Laborgeschät kämpften die Darmstädter aktuell mit Gegenwind, erst mittel- bis langfristig dürften sich die Margen erholen./tav/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
119.15 € 		Abst. Kursziel*:
25.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
118.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.48%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

