NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Gesprächen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. In seiner Elektroniksparte sehe der Pharma- und Technologiekonzern perspektivisch die Künstliche Intelligenz (KI), moderne und immer kleinere Transistortechnologien für die Halbleiterindustrie sowie innovative Verpackungsmaterialien als wichtigste Wachstumstreiber, während das Geschäft mit analogen Technologien gedämpft bleibe, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im Laborgeschät kämpften die Darmstädter aktuell mit Gegenwind, erst mittel- bis langfristig dürften sich die Margen erholen./tav/edh;