Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Gesprächen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. In seiner Elektroniksparte sehe der Pharma- und Technologiekonzern perspektivisch die Künstliche Intelligenz (KI), moderne und immer kleinere Transistortechnologien für die Halbleiterindustrie sowie innovative Verpackungsmaterialien als wichtigste Wachstumstreiber, während das Geschäft mit analogen Technologien gedämpft bleibe, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im Laborgeschät kämpften die Darmstädter aktuell mit Gegenwind, erst mittel- bis langfristig dürften sich die Margen erholen./tav/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
119.15 €
|
Abst. Kursziel*:
25.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
118.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.48%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu Merck KGaA
|07:56
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|109.35
|0.74%
