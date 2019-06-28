Merck Aktie 412799 / DE0006599905
Merck Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach dem Kapitalmarkttag auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das neue Management des Pharma- und Spezialchemiekonzerns habe sein Vertrauen in mittelfristig profitables Wachstum bekräftigt, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sei es allerdings in Bezug auf die Sparten Life Science und Pharma vorsichtiger als am Markt bislang erwartet./rob/ck/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Merck KGaA
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
138.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
111.80 €
Abst. Kursziel*:
23.43%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
110.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.34%
Analyst Name::
Florent Cespedes
KGV*:
-
