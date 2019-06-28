Merck 104.81 CHF 0.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 147 auf 138 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes passte das Bewertungsmodell am Freitagnachmittag an die jüngst schwachen Quartalsergebnisse und die nach unten präzisierten Jahresziele an. Die Erholung im Halbleitergeschäft der Darmstädter gehe langsamer vonstatten als gedacht./rob/ag/ajx;

