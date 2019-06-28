|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.08.2025 07:28:22
Merck Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 147 auf 138 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes passte das Bewertungsmodell am Freitagnachmittag an die jüngst schwachen Quartalsergebnisse und die nach unten präzisierten Jahresziele an. Die Erholung im Halbleitergeschäft der Darmstädter gehe langsamer vonstatten als gedacht./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
138.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
111.95 €
|
Abst. Kursziel*:
23.27%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
111.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.49%
|
Analyst Name::
Florent Cespedes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Merck KGaA
|
22.08.25
|Gewinne in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX in Grün (finanzen.ch)
|
22.08.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Kursplus (finanzen.ch)
|
22.08.25
|Börse Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)