Merck Aktie 412799 / DE0006599905

102.20
CHF
-1.05
CHF
-1.02 %
28.06.2019
SWX
25.08.2025 07:28:22

Merck Market-Perform

Merck
104.81 CHF 0.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 147 auf 138 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes passte das Bewertungsmodell am Freitagnachmittag an die jüngst schwachen Quartalsergebnisse und die nach unten präzisierten Jahresziele an. Die Erholung im Halbleitergeschäft der Darmstädter gehe langsamer vonstatten als gedacht./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
138.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
111.95 € 		Abst. Kursziel*:
23.27%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
111.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.49%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

