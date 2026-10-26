Merck 134.17 CHF 0.77% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht davon aus, dass die Darmstädter mit dem Quartalsbericht ihre Jahresziele bestätigen werden, wie er am Mittwoch schrieb. Aufgrund gestiegener Schätzungen und einer höherer Branchenbewertung hob er sein Kursziel an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.