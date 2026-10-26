Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht davon aus, dass die Darmstädter mit dem Quartalsbericht ihre Jahresziele bestätigen werden, wie er am Mittwoch schrieb. Aufgrund gestiegener Schätzungen und einer höherer Branchenbewertung hob er sein Kursziel an./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
160.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
143.75 €
|
Abst. Kursziel*:
11.30%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
145.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.78%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.ch)
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23.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
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23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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23.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags leichter (finanzen.ch)
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23.10.26
|XETRA-Handel DAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
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23.10.26
|US-Handelsstreit trifft Pharmasektor: Deutsche Hersteller erwarten Erlöseinbussen (AWP)
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22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
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|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
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|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
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|Merck Buy
|UBS AG
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|Merck Buy
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|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
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