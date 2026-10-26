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28.10.2026 06:40:47

Merck Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht davon aus, dass die Darmstädter mit dem Quartalsbericht ihre Jahresziele bestätigen werden, wie er am Mittwoch schrieb. Aufgrund gestiegener Schätzungen und einer höherer Branchenbewertung hob er sein Kursziel an./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
145.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
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