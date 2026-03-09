Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
Henkel vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Nach drei Zukäufen im Bereich Klebstoffe habe der Konsumgüterkonzern nun sein Augenmerk auf den Haarpflegemarkt gerichtet und die US-Marke Not Your Mother's übernommen, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält weitere Transaktionen in diesem Bereich für möglich. Denn die Strategie des Unternehmens bestehe darin, seine Abhängigkeit vom Bereich Wasch- und Reinigungsmittel zu verringern. Henkel verfüge über rund zehn Milliarden Euro für Zukäufe und könne dennoch seine A-Bonitätsstufe wahren./gl/tih;
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
72.76 €
Abst. Kursziel*:
9.95%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
72.48 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.38%
Analyst Name::
Warren Ackerman
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
