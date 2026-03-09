Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

65.22
CHF
-3.28
CHF
-4.79 %
14:50:25
SWX
09.03.2026 13:09:17

Henkel vz Equal Weight

Henkel vz.
65.41 CHF -2.10%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Nach drei Zukäufen im Bereich Klebstoffe habe der Konsumgüterkonzern nun sein Augenmerk auf den Haarpflegemarkt gerichtet und die US-Marke Not Your Mother's übernommen, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält weitere Transaktionen in diesem Bereich für möglich. Denn die Strategie des Unternehmens bestehe darin, seine Abhängigkeit vom Bereich Wasch- und Reinigungsmittel zu verringern. Henkel verfüge über rund zehn Milliarden Euro für Zukäufe und könne dennoch seine A-Bonitätsstufe wahren./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 10:23 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Equal Weight
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
72.76 € 		Abst. Kursziel*:
9.95%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
72.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.38%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

