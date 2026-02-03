Merck Aktie 412799 / DE0006599905
111.70CHF
-1.55CHF
-1.37 %
09:50:53
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.02.2026 08:25:43
Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA zwar von 127 auf 132 Euro angehoben, die Aktien aber mangels Potenzial von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Falko Friedrichs liegt mit seiner bereinigten Ergebnisschätzung für die Darmstädter für 2026 nach Absenkung nun um 7 Prozent unter dem Konsens, für die Folgejahre gar um bis zu 10 Prozent. Nach der jüngsten Kurserholung rät er, eine bessere Einstiegschance abzuwarten./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
132.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
124.25 €
|
Abst. Kursziel*:
6.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
121.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.51%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Merck KGaA
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
02.02.26
|DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|So schätzen Analysten die Merck-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.01.26
|XETRA-Handel: DAX legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
26.01.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-AFR: Merck KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu Merck KGaA
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|08:25
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07:36
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|113.55
|0.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:47
|
RBC Capital Markets
Sartorius vz. Sector Perform
|08:37
|
Barclays Capital
Novo Nordisk Equal Weight
|08:25
|
Deutsche Bank AG
Merck Hold
|08:25
|
Deutsche Bank AG
ING Group Buy
|08:16
|
Goldman Sachs Group Inc.
Akzo Nobel Buy
|08:02
|
JP Morgan Chase & Co.
T-Mobile US Overweight
|08:01
|
Jefferies & Company Inc.
Siltronic Buy