Merck Aktie 412799 / DE0006599905

111.70
CHF
-1.55
CHF
-1.37 %
09:50:53
SWX
03.02.2026 08:25:43

Merck Hold

Merck
111.67 CHF -3.78%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA zwar von 127 auf 132 Euro angehoben, die Aktien aber mangels Potenzial von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Falko Friedrichs liegt mit seiner bereinigten Ergebnisschätzung für die Darmstädter für 2026 nach Absenkung nun um 7 Prozent unter dem Konsens, für die Folgejahre gar um bis zu 10 Prozent. Nach der jüngsten Kurserholung rät er, eine bessere Einstiegschance abzuwarten./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
132.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
124.25 € 		Abst. Kursziel*:
6.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
121.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.51%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

