12.01.2026 11:31:09
Merck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 146 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Darmstädter seien 2025 der Konkurrenz hinterhergetrabt, schrieb James Quigley am Montag. Im neuen Jahr sieht er nun gewisses Nachholpotenzial. Die Markterwartungen bis 2029 dürften nach der Jahresbilanz 2025 etwas anziehen./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Merck KGaA
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
155.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
129.45 €
Abst. Kursziel*:
19.74%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
129.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.74%
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
