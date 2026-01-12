Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’420 0.0%  SPI 18’485 -0.1%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’381 0.5%  Euro 0.9317 0.1%  EStoxx50 6’001 0.1%  Gold 4’582 1.6%  Bitcoin 72’243 -0.8%  Dollar 0.7972 -0.4%  Öl 62.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Idorsia-Aktie gewinnt: Positive Studiendaten zu Lucerastat
UBS-Aktie unter Druck: Gemischte Reaktion auf strengere Kapitalvorgaben
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ABB-Aktie stabil: Auftrag für Elektroantriebe für Fähren in Kanada erhalten
Suche...
eToro entdecken

Merck Aktie 412799 / DE0006599905

119.85
CHF
2.80
CHF
2.39 %
13:05:23
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.01.2026 11:31:09

Merck Buy

Merck
120.42 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 146 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der Darmstädter seien 2025 der Konkurrenz hinterhergetrabt, schrieb James Quigley am Montag. Im neuen Jahr sieht er nun gewisses Nachholpotenzial. Die Markterwartungen bis 2029 dürften nach der Jahresbilanz 2025 etwas anziehen./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
155.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
129.45 € 		Abst. Kursziel*:
19.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
129.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.74%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?