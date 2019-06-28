Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Aktie 412799 / DE0006599905

28.06.2019
Merck
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen für das zweite Quartal von 140 auf 133 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Dax-Konzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnerwartungen. Der Konzern habe aber Potenzial, innere Werte freizusetzen./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
133.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
109.00 € 		Abst. Kursziel*:
22.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
109.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.91%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse