Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen für das zweite Quartal von 140 auf 133 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Dax-Konzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnerwartungen. Der Konzern habe aber Potenzial, innere Werte freizusetzen./mis/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET



