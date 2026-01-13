Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.02.2026 07:28:06

Merck Overweight

Merck
112.00 CHF 0.14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser geht davon aus, dass der Ausblick der Darmstädter auf 2026 den Marktkonsens etwas drücken wird. Für die Anleger dürfte das allerdings keine Überraschung sein./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
122.10 € 		Abst. Kursziel*:
22.85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
122.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.65%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse