Merck Aktie 412799 / DE0006599905
111.30CHF
2.20CHF
2.02 %
09:28:34
SWX
09.02.2026 07:28:06
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser geht davon aus, dass der Ausblick der Darmstädter auf 2026 den Marktkonsens etwas drücken wird. Für die Anleger dürfte das allerdings keine Überraschung sein./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Merck KGaA
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
122.10 €
Abst. Kursziel*:
22.85%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
122.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.65%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse