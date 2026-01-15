Merck Aktie 412799 / DE0006599905
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach der JPMorgan Healthcare Conference auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die anwesenden Unternehmensvertreter hätten den mittelfristigen Ausblick - ein Wachstum aus eigener Kraft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich - für die Pharmasparte des Dax-Konzerns bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtigster Treiber seien dabei Medikamente gegen seltene Krankheiten./mis/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
129.00 €
|
Abst. Kursziel*:
16.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
129.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.74%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
14.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Buy-Note für Merck-Aktie: Neue Analyse von Goldman Sachs Group Inc. (finanzen.ch)
|
12.01.26
|DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
08.01.26
|Merck in talks to buy cancer drugmaker Revolution Medicines for up to $32bn (Financial Times)
|
07.01.26
|Merck-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
|07:40
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|117.00
|1.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novo Nordisk Buy
|07:47
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Richemont Hold
|07:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy
|07:41
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy
|07:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Merck Overweight
|07:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Pernod Ricard Neutral