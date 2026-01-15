Merck 120.85 CHF 0.36% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach der JPMorgan Healthcare Conference auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die anwesenden Unternehmensvertreter hätten den mittelfristigen Ausblick - ein Wachstum aus eigener Kraft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich - für die Pharmasparte des Dax-Konzerns bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtigster Treiber seien dabei Medikamente gegen seltene Krankheiten./mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.