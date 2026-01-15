Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Aktie 412799 / DE0006599905

117.00
CHF
1.70
CHF
1.47 %
15.01.2026
SWX
16.01.2026 07:40:29

Merck Overweight

Merck
120.85 CHF 0.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach der JPMorgan Healthcare Conference auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die anwesenden Unternehmensvertreter hätten den mittelfristigen Ausblick - ein Wachstum aus eigener Kraft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich - für die Pharmasparte des Dax-Konzerns bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtigster Treiber seien dabei Medikamente gegen seltene Krankheiten./mis/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
129.00 € 		Abst. Kursziel*:
16.28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
129.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.74%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:40 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Merck KGaA 117.00 1.47% Merck KGaA