Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 150 Euro je Aktie belassen. Der US-Dollar belastete kurzfristig und der Wachstumspfad 2026 sei flach, schrieb Peter Spengler am Dienstag in einem Ausblick auf die Geschäftszahlen. Alle Segmente von Merck würden mit zu hohen Abschlägen gegenu?ber den am besten vergleichbaren Konkurrenten Danaher und Thermo Fisher Scientific (Life Science), Entegris (Electronics) sowie europäischen Pharmaunternehmen (Healthcare) bewertet./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 13:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 14:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



