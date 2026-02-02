Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'409 1.7%  SPI 18'484 1.5%  Dow 49'408 1.1%  DAX 24'798 1.1%  Euro 0.9189 -0.1%  EStoxx50 6'008 1.0%  Gold 4'926 5.7%  Bitcoin 61'123 -0.4%  Dollar 0.7774 -0.3%  Öl 65.9 -0.6% 
Merck Aktie 412799 / DE0006599905

113.25
CHF
1.10
CHF
0.98 %
02.02.2026
SWX
03.02.2026 07:36:32

Merck Equal Weight

Merck
116.06 CHF 0.98%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus liege auf möglichen Risiken für die diesjährigen Margen im Healthcare-Bereich, schrieb Charles Pitman-King am Montag mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht der Darmstädter./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
126.15 € 		Abst. Kursziel*:
3.05%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
125.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.96%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

