Merck Aktie 412799 / DE0006599905
113.25CHF
1.10CHF
0.98 %
02.02.2026
SWX
03.02.2026 07:36:32
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Fokus liege auf möglichen Risiken für die diesjährigen Margen im Healthcare-Bereich, schrieb Charles Pitman-King am Montag mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht der Darmstädter./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
126.15 €
|
Abst. Kursziel*:
3.05%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
125.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.96%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|113.25
|0.98%
