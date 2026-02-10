Merck Aktie 412799 / DE0006599905
Merck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Darmstädter am Dienstag an jüngste Währungsentwicklungen, ein weiteres Generikum als Konkurrenz zum MS-Mittel Mavenclad sowie Geschäftszahlen der Konkurrenz an. Er bleibt optimistisch für die Merck-Aktie und glaubt, dass der Abwärtszyklus der Markterwartungen den Boden erreicht haben dürfte./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Merck KGaA
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: So steht der DAX mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
09.02.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.02.26
|DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
06.02.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.02.26
|Börse Frankfurt: DAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)