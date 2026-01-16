Merck Aktie 412799 / DE0006599905
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Auf der diesjährigen Branchenkonferenz von JPMorgan habe das Management das mittelfristige organische Wachstumziel für die Sparte Life Science im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Bereich Process Solutions sähen die Darmstädter als Haupttreiber. Für 2026 bleibe Merck bei Life Science beim angestrebten mittleren einstelligen Wachstum und gehe von stabilen Margen aus./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
129.80 €
|
Abst. Kursziel*:
15.56%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
128.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.60%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
16.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
14.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start stärker (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
|07:17
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|117.60
|0.51%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Scout24 Overweight
|07:51
|
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|07:50
|
RBC Capital Markets
BNP Paribas Outperform
|07:31
|
RBC Capital Markets
Richemont Sector Perform
|07:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Stellantis Buy
|07:23
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Renault Hold
|07:21
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Volkswagen Buy