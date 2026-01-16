Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Aktie 412799 / DE0006599905

117.60
CHF
0.60
CHF
0.51 %
16.01.2026
SWX
19.01.2026 07:17:17

Merck Overweight

Merck
119.78 CHF -0.78%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Auf der diesjährigen Branchenkonferenz von JPMorgan habe das Management das mittelfristige organische Wachstumziel für die Sparte Life Science im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Bereich Process Solutions sähen die Darmstädter als Haupttreiber. Für 2026 bleibe Merck bei Life Science beim angestrebten mittleren einstelligen Wachstum und gehe von stabilen Margen aus./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
129.80 € 		Abst. Kursziel*:
15.56%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
128.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.60%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:17 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
