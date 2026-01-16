Merck 119.78 CHF -0.78% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Auf der diesjährigen Branchenkonferenz von JPMorgan habe das Management das mittelfristige organische Wachstumziel für die Sparte Life Science im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Bereich Process Solutions sähen die Darmstädter als Haupttreiber. Für 2026 bleibe Merck bei Life Science beim angestrebten mittleren einstelligen Wachstum und gehe von stabilen Margen aus./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT





