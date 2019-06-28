|Kurse + Charts + Realtime
Merck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA nach Zahlen von 158 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal habe die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb James Quigley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien überarbeitet worden wegen der Übernahme von SpringWorks Therapeutics, dem Verkauf des Geschäfts mit Oberflächenlösungen und weiterem Währungs-Gegenwind./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
