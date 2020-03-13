Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
28.35CHF
-25.30CHF
-47.16 %
13.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.09.2025 10:01:09
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Mercedes-Benz Group
48.33 CHF 1.46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef der Stuttgarter habe im schwierigen Umfeld ein konstruktives Update gegeben und künftige Chancen beleuchtet, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51.45 €
|
Abst. Kursziel*:
8.84%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51.27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.23%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse