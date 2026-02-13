Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
52.20CHF
1.59CHF
3.14 %
13:08:34
SWX
13.02.2026 11:39:05
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Mercedes-Benz Group
52.41 CHF 2.89%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe in einem ohnehin herausfordernden Marktumfeld schwache Ergebnisse vorgelegt, schrieb Romain Gourvil am Donnerstagabend. Die Ausschüttungsrendite bleibe aber mit rund 10 Prozent attraktiv./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
57.61 €
Abst. Kursziel*:
4.15%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
57.48 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.38%
Analyst Name::
Romain Gourvil
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse