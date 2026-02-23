Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einer Roadshow mit dem Management von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter blieben fokussiert auf eine Welle neuer Modelle und Technologien, schrieb Christian Frenes am Freitagabend. Kosteneffizienz dürfte allerdings die hauptsächliche Grundlage für die Stabilisierung der Marge im Pkw-Geschäft 2026 und auch mittelfristig sein./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
69.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
59.28 €
Abst. Kursziel*:
16.40%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
59.21 €
Abst. Kursziel aktuell:
16.53%
Analyst Name::
Christian Frenes
KGV*:
-
|08:15
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|53.79
|2.05%
|09:28
|
RBC Capital Markets
Enel Underperform
|09:26
|
UBS AG
Enel Buy
|08:58
|
Goldman Sachs Group Inc.
Commerzbank Neutral
|08:52
|
Deutsche Bank AG
BBVA Buy
|08:52
|
Deutsche Bank AG
Santander Buy
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Air Liquide Buy
|08:38
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
L'Oréal Hold