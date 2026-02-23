Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

53.88
CHF
1.17
CHF
2.22 %
10:00:38
SWX
23.02.2026 08:15:16

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Mercedes-Benz Group
53.92 CHF -0.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach einer Roadshow mit dem Management von 71 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter blieben fokussiert auf eine Welle neuer Modelle und Technologien, schrieb Christian Frenes am Freitagabend. Kosteneffizienz dürfte allerdings die hauptsächliche Grundlage für die Stabilisierung der Marge im Pkw-Geschäft 2026 und auch mittelfristig sein./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 17:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
69.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59.28 € 		Abst. Kursziel*:
16.40%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59.21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.53%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:15 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
17.02.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
16.02.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
