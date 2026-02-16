Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autobauer bleibe zwar eine Cashcow mit um die 5 bis 6 Milliarden Euro freien Barmitteln in den kommenden Jahren, aber 2026 seien die Margen erst einmal schwächer, schrieb Patrick Hummel am Montagabend. Dennoch belohne das Management das "Durchhalten" bis zur Margenerholung 2027 mit einer 11-prozentigen Cash-Rendite im Jahr 2026./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
58.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.68%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.34%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-