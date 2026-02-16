Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

52.74
CHF
1.43
CHF
2.79 %
11:36:41
SWX
17.02.2026 10:55:55

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Mercedes-Benz Group
53.23 CHF 0.88%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autobauer bleibe zwar eine Cashcow mit um die 5 bis 6 Milliarden Euro freien Barmitteln in den kommenden Jahren, aber 2026 seien die Margen erst einmal schwächer, schrieb Patrick Hummel am Montagabend. Dennoch belohne das Management das "Durchhalten" bis zur Margenerholung 2027 mit einer 11-prozentigen Cash-Rendite im Jahr 2026./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
58.40 € 		Abst. Kursziel*:
-0.68%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
58.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.34%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

