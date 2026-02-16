Mercedes-Benz Group 53.23 CHF 0.88% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Autobauer bleibe zwar eine Cashcow mit um die 5 bis 6 Milliarden Euro freien Barmitteln in den kommenden Jahren, aber 2026 seien die Margen erst einmal schwächer, schrieb Patrick Hummel am Montagabend. Dennoch belohne das Management das "Durchhalten" bis zur Margenerholung 2027 mit einer 11-prozentigen Cash-Rendite im Jahr 2026./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 19:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.