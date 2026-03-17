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Index-Bewegung 17.03.2026 17:58:24

Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Plus

Börse Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung im Plus

Mit dem Euro STOXX 50 ging es am Dienstagabend aufwärts.

Siemens Energy
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Der Euro STOXX 50 kletterte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0.45 Prozent auf 5’764.97 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 4.805 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.075 Prozent auf 5’734.70 Punkte an der Kurstafel, nach 5’739.01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5’720.27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’801.71 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6’021.85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’681.67 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’445.55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büsste der Index bereits um 1.46 Prozent ein. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’199.78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’543.42 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 3.16 Prozent auf 23.19 EUR), Enel (+ 2.73 Prozent auf 9.94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.48 Prozent auf 553.40 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2.12 Prozent auf 5.21 EUR) und Siemens Energy (+ 2.04 Prozent auf 149.85 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.02 Prozent auf 44.66 EUR), Siemens (-0.52 Prozent auf 219.15 EUR), adidas (-0.32 Prozent auf 140.60 EUR), Deutsche Bank (-0.14 Prozent auf 25.87 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.07 Prozent auf 53.71 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8’573’129 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 461.500 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 8.61 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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