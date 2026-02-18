NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 57 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der operative Margenausblick (Ebit) des Autobauers für 2026 liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Tom Narayan in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Negative Währungseffekte, die Preise, die Rohstoffkosten und Abschreibungen dürften die Kosteneinsparungsmaßnahmen zunichtemachen. Narayan bleibt mit Blick auf die US-Zölle und das China-Geschäft vorsichtig. Dass die Stuttgarter an ihrem zwei Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm und der Monetarisierung der Daimler-Truck-Beteiligung festhielten, sei indes ein Lichtblick./rob/gl/ag;