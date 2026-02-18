Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

52.94
CHF
0.50
CHF
0.95 %
18.02.2026
SWX
19.02.2026 06:10:03

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Mercedes-Benz Group
53.94 CHF 1.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 57 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der operative Margenausblick (Ebit) des Autobauers für 2026 liege klar unter der Konsensschätzung, schrieb Tom Narayan in seiner Einschätzung vom Mittwochabend. Negative Währungseffekte, die Preise, die Rohstoffkosten und Abschreibungen dürften die Kosteneinsparungsmaßnahmen zunichtemachen. Narayan bleibt mit Blick auf die US-Zölle und das China-Geschäft vorsichtig. Dass die Stuttgarter an ihrem zwei Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm und der Monetarisierung der Daimler-Truck-Beteiligung festhielten, sei indes ein Lichtblick./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 17:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
59.31 € 		Abst. Kursziel*:
-5.58%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
59.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.17%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

