Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

50.86
CHF
-1.12
CHF
-2.15 %
09:23:58
SWX
12.02.2026 08:45:29

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Mercedes-Benz Group
50.77 CHF -4.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Ergebniskonsens für 2026 dürfte prozentual zweistellig sinken, schrieb Christian Frenes am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. An der Ausschüttungspolitik habe sich allerdings nichts geändert, hob er hervor./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.34 € 		Abst. Kursziel*:
28.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.04%
Analyst Name::
Christian Frenes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

