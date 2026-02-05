Mercedes-Benz Group 52.41 CHF 2.89% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 65 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund des deutlichen Margenrückgangs im vierten Quartal habe er seine Profitabilitätsprognose für den Autobauer reduziert, schrieb Philippe Houchois in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Free-Cashflow-Performance und der Ausblick hätten die Situation aber "gerettet"./rob/edh/ag;

