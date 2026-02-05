Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 65 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund des deutlichen Margenrückgangs im vierten Quartal habe er seine Profitabilitätsprognose für den Autobauer reduziert, schrieb Philippe Houchois in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Free-Cashflow-Performance und der Ausblick hätten die Situation aber "gerettet"./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
57.54 €
|
Abst. Kursziel*:
7.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.36%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
