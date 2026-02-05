Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

52.25
CHF
1.64
CHF
3.24 %
11:24:54
SWX
13.02.2026 10:31:33

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Mercedes-Benz Group
52.41 CHF 2.89%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 65 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund des deutlichen Margenrückgangs im vierten Quartal habe er seine Profitabilitätsprognose für den Autobauer reduziert, schrieb Philippe Houchois in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Free-Cashflow-Performance und der Ausblick hätten die Situation aber "gerettet"./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
57.54 € 		Abst. Kursziel*:
7.75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
57.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.36%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

