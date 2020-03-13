FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz bei einem fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. Mercedes gehöre zu den Unternehmen mit Nachholbedarf bei der Neuausrichtung und entsprechend höherem Forschungs- und Entwicklungsanforderungen./ag/edh;