McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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24.09.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Zuletzt ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 239,36 USD.
Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 239,36 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'413 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 242,56 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,74 USD. Bisher wurden heute 579'048 McDonalds-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 42,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 234,05 USD am 23.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,50 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die McDonalds-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,91 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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24.09.26
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24.09.26
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24.09.26
|Das mögen McDonald's Mitarbeiter an ihren Kunden nicht (finanzen.ch)
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23.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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23.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
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23.09.26
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23.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert mittags (finanzen.ch)
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23.09.26
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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