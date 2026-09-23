S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert mittags

Am Mittwoch bewegt sich der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE 0.62 Prozent schwächer bei 7’716.46 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 63.538 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0.092 Prozent schwächer bei 7’757.51 Punkten, nach 7’764.64 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’761.94 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’712.93 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0.307 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 7’674.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7’365.46 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’656.92 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.51 Prozent. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit APA (+ 3.97 Prozent auf 43.98 USD), Palantir (+ 3.89 Prozent auf 192.18 USD), Devon Energy (+ 3.46 Prozent auf 48.56 USD), Palo Alto Networks (+ 3.24 Prozent auf 386.71 USD) und Hewlett Packard Enterprise (+ 2.85 Prozent auf 62.77 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Expedia (-7.29 Prozent auf 260.23 USD), Paychex (-6.90 Prozent auf 106.63 USD), Airbnb (-5.77 Prozent auf 152.47 USD), McDonalds (-5.51 Prozent auf 236.55 USD) und AppLovin (-4.96 Prozent auf 312.44 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 6’604’530 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.796 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.72 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch