|S&P 500-Performance
|
23.09.2026 20:03:40
S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus
So bewegt sich der S&P 500 am Mittwochnachmittag.
Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.58 Prozent schwächer bei 7’719.47 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63.538 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.092 Prozent auf 7’757.51 Punkte an der Kurstafel, nach 7’764.64 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7’761.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’694.89 Punkten erreichte.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.346 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 7’674.37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der S&P 500 auf 7’365.46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’656.92 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12.55 Prozent. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
S&P 500-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Caseys General Stores (+ 3.89 Prozent auf 607.56 USD), Palantir (+ 3.40 Prozent auf 191.28 USD), Devon Energy (+ 3.37 Prozent auf 48.51 USD), Zebra Technologies (+ 3.21 Prozent auf 373.20 USD) und Palo Alto Networks (+ 3.12 Prozent auf 386.27 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Paychex (-7.66 Prozent auf 105.76 USD), Expedia (-6.60 Prozent auf 262.18 USD), Airbnb (-5.86 Prozent auf 152.33 USD), AppLovin (-5.58 Prozent auf 310.39 USD) und McDonalds (-5.40 Prozent auf 236.83 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9’038’458 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.796 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.72 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.