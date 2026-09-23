S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Minus

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.58 Prozent schwächer bei 7’719.47 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 63.538 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.092 Prozent auf 7’757.51 Punkte an der Kurstafel, nach 7’764.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7’761.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’694.89 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0.346 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 7’674.37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der S&P 500 auf 7’365.46 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’656.92 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 12.55 Prozent. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Caseys General Stores (+ 3.89 Prozent auf 607.56 USD), Palantir (+ 3.40 Prozent auf 191.28 USD), Devon Energy (+ 3.37 Prozent auf 48.51 USD), Zebra Technologies (+ 3.21 Prozent auf 373.20 USD) und Palo Alto Networks (+ 3.12 Prozent auf 386.27 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Paychex (-7.66 Prozent auf 105.76 USD), Expedia (-6.60 Prozent auf 262.18 USD), Airbnb (-5.86 Prozent auf 152.33 USD), AppLovin (-5.58 Prozent auf 310.39 USD) und McDonalds (-5.40 Prozent auf 236.83 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9’038’458 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.796 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.72 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch