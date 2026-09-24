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24.09.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Donnerstagnachmittag im Aufwind

McDonalds Aktie News: McDonalds am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von McDonalds. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 240,83 USD nach oben.

McDonald's
200.12 CHF 1.26%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von McDonalds konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 240,83 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'333 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 242,56 USD. Bei 238,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 292'648 Stück.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,91 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 234,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 2,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,50 USD ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.10 Mrd. USD – ein Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,91 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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