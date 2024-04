ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 335 US-Dollar belassen. Umsatz und Gewinn der Schnellrestaurantkette im ersten Quartal hätten den Erwartungen in etwa entsprochen, schrieb Analyst Dennis Geiger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf weiteren Details zum Jahresausblick./ajx/he;